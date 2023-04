Descrizione evento:

Ad Aprile torna URBAN BAZAR, l'evento di shopping dedicato al made in Italy che mette in luce la produzione artigianale e unica dei brand indipendenti di Roma, e non solo.







Urban Bazar, marchio-evento fondato a Roma da Letizia Moroni, designer di gioielli e Titti Barra, fashion designer, ha accolto negli anni migliaia e migliaia di visitatori, imponendosi come un punto di riferimento solido per gli amanti dello shopping di alta qualità.







La mission di Urban Bazar è quella di diffondere la cultura della moda e dell'acquisto ragionato: mettendo in contatto designer, artigiani e creativi con gli appassionati di shopping, Urban Bazar vuole offrire risposte alla ricerca dei pezzi unici, solidi, degli accessori, degli abiti, dei gioielli o borse di altissima qualità, prodotti da professionisti italiani che hanno scelto la strada dell'indipendenza in un mercato saturo di moda seriale e offerte fast fashion.





Distinguersi, non uniformarsi: Urban Bazar supporta la moda in ogni sua espressione ma la sua firma è proprio la selezione di brand raffinati, femminili, di alto artigianato, fortemente alla moda ma anche profondamente legati all'esperienza concettuale e professionale italiana. Brand che sono frutto di passione, creatività e cura per i dettagli, di ricerca di mercato ma anche e soprattutto di incontro a tu per tu fra designer e cliente.







Per l'edizione di Aprile Urban Bazar apre le porte a oltre venti brand; la location selezionata per questo appuntamento è AVANGARDYSTA BUNKER CREATIVO, nella centralissima Prati, a un passo da Piazza Mazzini, un quartiere che accoglie sempre con calore Urban Bazar. Dalle Officine Farneto al MAXXI alle gallerie d'Arte, la formula di Urban Bazar è quella di offrire sempre una esprienza a 360 gradi ai suoi visitatori.





Urban Bazar è SEMPRE un evento a ingresso libero e gratuito. Diffidare dalle imitazioni!







Nell'edizione di aprile: abbigliamento sartoriale, abbigliamento di primavera ed estivo, nuove collezioni, brand indipendenti, accessori, borse, borse in pelle, borse in tessuto, borse di design, gioielli, gioielli in bronzo, bijoux, pietre colorate, cinture, scarpe, moda femminile, cappelli e molto altro!



In April, URBAN BAZAR returns, the shopping event dedicated to Made in Italy that highlights the unique and artisanal production of independent brands from Rome, and beyond. Urban Bazar, an event-brand founded in Rome by Letizia Moroni, a jewelry designer, and Titti Barra, a fashion designer, has welcomed thousands of visitors over the years, establishing itself as a solid reference point for high-quality shopping enthusiasts.





Urban Bazar's mission is to spread the culture of fashion and conscious buying: by connecting designers, artisans, and creatives with shopping enthusiasts, Urban Bazar aims to offer solutions to the search for unique, solid pieces, high-quality accessories, clothing, jewelry, or bags, produced by Italian professionals who have chosen the path of independence in a market saturated with serial fashion and fast fashion offers.





Standing out, not conforming: Urban Bazar supports fashion in all its expressions, but its signature is the selection of refined, feminine, high craftsmanship brands that are strongly fashionable but also deeply linked to the conceptual and professional Italian experience. Brands that are the result of passion, creativity, attention to detail, market research, but also, and above all, of face-to-face encounters between designers and clients.





For the April edition, Urban Bazar opens its doors to over twenty brands; the selected location for this event, AVANGARDYSTA BUNKER CREATIVO, is in the central Prati district, just steps away from Piazza Mazzini, a neighborhood that always warmly welcomes Urban Bazar. From Officine Farneto to MAXXI to art galleries, Urban Bazar's formula is to always offer a 360-degree experience to its visitors.





Urban Bazar is ALWAYS a free and open-to-the-public event. Beware of imitations!





In the April edition: tailored clothing, spring and summer clothing, new collections, independent brands, accessories, bags, leather bags, fabric bags, designer bags, jewelry, bronze jewelry, bijoux, colored stones, belts, shoes, women's fashion, hats, and much more!







15 - 16.04.2023

H11,00 - 20,00

Free entry



Facebook: https://www.facebook.com/urbanbazaroma

Instagram: https://www.instagram.com/urbanbazaroma/