Descrizione evento:

Villa Torlonia - La Torre Moresca e la Casina delle Civette Finalmente finita di restaurare viene aperta eccezionalmente al pubblico la Torre Moresca! La Torre, alta due piani, completa il complesso architettonico della Serra dalle linee arabeggianti; strutture eleganti dalle splendide vetrate policrome, ispirate all’Alhambra di Granada, accolgono i visitatori in un’atmosfera orientale da mille e una notte. Altro edificio all’interno del giardino incantato è un mirabile esempio di Liberty, la Casina delle Civette, edificio fatto trasformare da Giovanni Torlonia Junior per abitarci in “solitudine e sapienza”. Un’occasione unica per visitare lo splendido giardino e per conoscere la lunga storia di questa splendida e lussuosa villa, residenza dei Principi Torlonia. https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=2826 Si prega di far riferimento alla Sezione Passeggiando nella storia https://www.romanitas.it/passeggiando-nella-storia/ per visionare il Regolamento associativo completo. INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Sabato 15 Aprile 2023 h 15:00 Durata: 2 ore circa Accoglienza: Via Nomentana 70 a partire dalle 14:45 Tariffa: €12,00 incluso radio + 5,00 Euro ingresso Torre + 6,00 Euro ingresso Casina delle Civette (Ingresso gratuito con MIC Card) Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni per sapere se ci sono ancora posti.