Descrizione evento:

Dal 15 al 28 aprile 2023 al Porto turistico di Roma, con le imbarcazioni che contornano la proposta culturale, apre i battenti alle ore 17:00 la mostra “ECCEZIONI” con cinque artisti, di cui una scultrice e una fotografa d’eccezione, provenienti da ogni parte d’Italia. Cinque pregevoli autori dell’Arte italiana che con i loro lavori faranno da apripista alla primavera culturale negli spazi della Galleria Ess&rrE.







Gli splendidi tramonti del litorale laziale cingeranno la mostra che alza ulteriormente l’asticella del livello artistico grazie proprio a questi meravigliosi lavori che saranno presentati per l’occasione e contestualmente presenteremo, inoltre, il libro “Nelle pieghe dell’anima” di Gabriella Castagna che sarà lieta di autografare ogni singola copia a tutti gli intervenuti.



I cinque pregevoli autori, presenti all’inaugurazione con cui brinderemo insieme sono: Emanuele Biagioni, Margherita Torricelli, Tony Favre, Gaia Maria Galati e Mirella Scotton.



La mostra ha lo scopo di proporre altri nuovi artisti che non hanno ancora avuto l’occasione di essere presentati negli spazi della Galleria Ess&rrE, che ospita la mostra, ai collezionisti e anche solo i curiosi della stessa, che saranno parte integrante delle scelte mirate e opportunamente fatte da Alessandra Antonelli, curatrice della mostra, e da Fabrizio Sparaci allestitore della medesima con la supervisione di Roberto Sparaci organizzatore degli eventi espositivi.



Insomma un aprile che è partito in grande stile per l’evento internazionale precedente con Wolker Merkle che ha suscitato moltissimo interesse e ora si appresta ad essere il giusto proseguio artistico-culturale cercando di stuzzicare ogni più scettico palato.



Vi aspettiamo per un aperitivo dalle 17:00 alle 20:00, con musica live di Dj set Prettycixo e interviste con le telecamere di ZTL Tv curate da Antonello Nazarini.



Insomma la Galleria Ess&rrE continua ad essere un punto di riferimento per gli appassionati d’arte e non solo e garantisce sempre una meravigliosa proposta culturale.





