Descrizione evento:

Sarà la bellissima chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli ad ospitare il concerto di beneficienza “Note per EsseGiElle” domenica 30 aprile (ore 20.00) con l’esecuzione del Requiem K 626 di Wolfang Amedeus Mozart, ultima celebre opera del compositore austriaco. Il concerto è organizzato dall’associazione Musikè per raccogliere fondi in favore di EsseGiElle, una ONG nata nel 1990 per promuovere interventi di cooperazione al progresso umano, economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo e che l’APS Musikè sostiene ormai da tanti anni. Il ricavato del concerto, ad offerta libera, sarà interamente devoluto al progetto di costruzione di una farm solidale a Umudim Imezi Owa, nel sud est della Nigeria. Oltre 100 i coristi e i musicisti che prenderanno parte all’evento che vedrà l’esibizione dei due cori dell’associazione romana ‘Corale Musike’ e ‘Sorry I’m Late’ insieme ai cori toscani Clara Harmonia di Poggibonsi diretto da Tanja Kustrin e Corale Symphonia del casentino diretto da Gaia Matteini. L’orchestra è composta in buona parte da insegnanti e allievi della scuola Musikè. I solisti che si esibiranno sono Gaia Matteini, soprano, Simona Braida, mezzosoprano, Carlo Putelli, tenore, e Patrizio La Placa, baritono. Dirige il concerto il maestro Luca Ceccarelli.



La scuola “Musikè” è attiva con i suoi corsi a Roma e Frascati ed organizza concerti ed eventi culturali, anche grazie a prestigiose collaborazioni (Banda Nazionale della Polizia di Stato, Orchestra Notturna Clandestina, ecc.) oltre a gemellaggi con orchestre e cori in Italia e all’estero, associando l’impegno per la diffusione della cultura musicale al sostegno fornito ad associazioni ed O.N.L.U.S. Maggiori info su iniziative e corsi su https://www.associazione-musike.com/ .