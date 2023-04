Descrizione evento:

Visita guidata - Roma Regina Aquarum: La città dell’Acqua Scenderemo per oltre 9 metri per raggiungere un’area archeologica che si estende a pochi metri dalla Fontana di Trevi. Camminando tra una Domus tardo imperiale e una casa medievale visiteremo il Castellum Aquae dell'Acquedotto Vergine e scopriremo perché Roma diventerà la Regina dell’Acqua per poter poi ammirare la più bella fontana del mondo. https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=2917 Si prega di far riferimento alla Sezione Passeggiando nella storia https://www.romanitas.it/passeggiando-nella-storia/ per visionare il Regolamento associativo completo. INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Domenica 23 Aprile 2023 h. 12:00 Durata: 2 ore circa Accoglienza: Vicolo dei Modelli angolo Vicolo del Puttarello Tariffa: €15,00 incluso radio + €4,00 biglietto d’ingresso Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidate@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni per sapere se ci sono ancora posti.