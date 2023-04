Descrizione evento:

Il 6 Maggio torna in scena nel teatro Furio Camillo di Roma, A Sleeping World. La Compagnia LD Project riporta sul palcoscenico il talento di 15 giovani artisti dando vita ad uno spettacolo di danza contemporanea, "contaminata" stilisticamente con il Modern e le danze urbane. Il filo narrativo racconta "un uomo qualunque", apparentemente appagato ed equilibrato ma in realtà inquieto, che ad un tratto viene messo di fronte a sé stesso, ai propri limiti, alle proprie paure: la cosiddetta parte oscura di sé.

Lo spettacolo, inedito, giovane e attuale, rappresenta fisicamente l'incontro di ogni "uomo" con tutte le emozioni che lo abitano (ogni emozione viene rappresentata da una diversa interprete e da un diverso colore). Una voce fuori campo, discreta e minimale, accompagna lo spettatore in questo viaggio emotivo fino al conseguimento di una nuova consapevolezza e accettazione finale.

Una rappresentazione che parla di inclusione, di comprensione, accettazione e che per questo è stato inserito tra le attività di contrasto al bullismo da alcuni istituti scolastici sul territorio nazionale e che ambisce a entrare in ogni scuola per ridurre gli episodi di violenza e prevaricazione che riguardano un numero sempre più consistente di giovani.

Attualmente inserito nel prestigioso palinsesto del Futuro Festival del Teatro Brancaccio, "A Sleeping World" affida un messaggio importante e attuale ai corpi, al talento, al linguaggio di giovanissimi danzatori e interpreti.