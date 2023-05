Descrizione evento:

Per i suoi 45 anni di vita, il Gruppo Danza Oggi, guidato da Patrizia Salvatori, torna a Roma al Teatro Tor Bella Monaca il 18 maggio, con Corpi e Note - Concerti di armonie, una live jam session urbana e poetica, accompagnata e stimolata dalla fisarmonica di Mario Lo Russo: un concerto danzato (o performance musicata) che vede insieme sul palco le diverse discipline per un dialogo che fa dell'arte e del corpo del danzatore il suo cuore pulsante.

La Compagnia GDO/UDA, cinque danzatori dalla formazione trasversale urban, parte dalle parole di Alessandro Moscatelli su suggestioni e concept di Patrizia Salvatori ed incontra il virtuosismo del maestro Marco Lo Russo alla fisarmonica, un’eccellenza italiana che ha emancipato lo strumento dal genere folk donandogli venature contemporanee e nuovi sound. A legare il tutto sono la poetica e l’estro coreografico di Ilenia Rossi

Da Expo Dubai 2020 ai tour internazionali in Corea, fino ad arrivare a WeAreItaly con il Ministero degli Esteri durante la pandemia, il Gruppo Danza Oggi prosegue così il suo percorso di dialogo attraverso il linguaggio universale del corpo coinvolgendo non solo giovani danzatori, ma anche artisti che hanno fatto della poliedricità, della creatività e dell'estro la loro cifra stilistica.

È quindi ancora una volta l'uomo con le sue emozioni e con i suoi vissuti, il centro dell'attenzione di un format danzato che vuole far dialogare pubblico ed artisti, utilizzando diversi linguaggi espressivi e il filo conduttore della gestualità, del movimento, del corpo che esprime le parole che ascolta, la musica che lo fa vibrare, la percussione che lo esalta.

Oltre a segnare i 45 anni del Gruppo Danza Oggi, il 2023 segna anche i 50 anni di carriera di Patrizia Salvatori, la sua fondatrice. Danzatrice, ma anche artista e coreografa, poi produttrice e talent scout, e oggi direttrice artistica del GDO, Patrizia Salvatori ha fatto della sperimentazione di nuovi linguaggi la sua firma, dando vita a una casa della creatività innovativa e attenta ai giovani e intercettando ogni volta nuove leve, come nel caso della talentuosa coreografa Ilenia Rossi, e nuove vie artistiche, come nel caso di Marco Lo Russo e Alessandro Moscatelli.

Anche da questi incontri e da queste sperimentazioni nasce Corpi e Note, un gioco tra artisti e linguaggi che improvvisa e crea tra passi di danza, note e parole, in profonda sintonia con il pubblico.

"Se nel jazz, creare la performance nella pura improvvisazione è un valore aggiunto, quando questo tocca il linguaggio gestuale, sembra sminuirlo” spiega Patrizia Salvatori. “In realtà è ancora più necessaria la capacità di donarsi e di mettersi a nudo con l’altro. Questa comunione di obiettivi e sensazioni è l’alchimia che sta dietro a Corpi e Note, iniziata nel 2022 come interazione tra la pianista Maricò Pepi e tre danzatori dalla formazione trasversale, per arrivare ora a intersecare il mio concept, la drammaturgia e le parole di Alessandro Moscatelli, la poetica e coreografia di Ilenja Rossi e il virtuosismo del maestro Marco Lo Russo e della sua fisarmonica, strade gitane, strade urban”.

Giovedi 18 maggio ore 21 Via Bruno Cirino Viale Duilio Cambellotti

Info su: https://www.teatriincomune.roma.it/events/corpi-e-note-live-jam-session-tra-musicisti-e-danzatori/

BIGLIETTI - intero 12,00 Euro - ridotto 10,00 Euro - giovani 8,00 Euro promozione@teatrotorbellamonaca.it