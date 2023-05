Descrizione evento:

Conferenza "Bello, Buono e Giusto"

In occasione della Giornata Mondiale della Diversità Culturale promossa dall’UNESCO, proponiamo la conferenza dal titolo "Bello, Buono e Giusto", presso il parco Marconi a Roma.



Si tratta dei tre archetipi platonici che abbiamo deciso di ricordare prendendo l'esempio di tre autori del XIX secolo, che rappresentano nelle loro opere i tre aspetti: Kahlil Gibran il Bello, J.R.R. Tolkien il Buono e Gandhi il Giusto.

In particolare, quest'anno ricorrono 140 anni dalla nascita di Gibran, 50 anni dalla morte di Tolkien e 75 anni dalla morte di Gandhi.

Questi tre grandi personaggi pur venendo da realtà diverse, ci hanno lasciato una grande ricchezza della letteratura e, come ascolteremo, ognuno si è ispirato alla Bellezza, alla Bontà e alla Giustizia.

Seguici su Telegram per rimanere aggiornato sul programma o scrivici per avere maggiori informazioni a roma@nuovaacropoli.it oppure al 3519378073.