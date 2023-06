Descrizione evento:

Tra le meraviglie presenti lungo l’elegante via Giulia, vi è un piccolo ma straordinario gioiello artistico: Sant’Eligio degli Orefici. La sua storia inizia nel 1509 quando l’Università degli Orefici ed Argentieri qui stabilì la propria sede e promuovendo la costruzione di una piccola chiesa progettata da Raffaello che qui realizzò quindi la sua prima opera romana. Al suo interno non mancano di certo grandi immensi capolavori artistici tra cui meritano particolare menzione gli affreschi realizzati da Taddeo Zuccari. Nel 1601 si verificò un pesante crollo che portò alla distruzione della facciata, prontamente ricostruita da Flaminio Ponzio, architetto di fiducia di papa Paolo V. Ma le soprese non finiscono qui… non resta che prenotare questa visita con apertura straordinaria per scoprire tutta la magia di questo luogo insieme a noi!







COSTI



* La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 18 a persona (incluso noleggio delle radioguide e apertura straordinaria).