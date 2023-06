Descrizione evento:

Progetto Fondazione Bitonti



Presenta



COLLECTIONIST GALLERY



L’evento per i collezionisti



Mostra d’arte – alla Galleria Consorti di Roma



Dal 23 al 25 giugno 2023



Inaugurazione 23 giugno alle ore 18:00







Presso la Galleria Consorti di via Margutta, 52/a, nel cuore pulsante dell’arte, apre i battenti alle ore 18:00 la mostra Collectionist Gallery; evento curato dalla casa d’Aste Archivio Storico e organizzata da Acca Edizioni con dieci artisti selezionati per l’occasione. Pregevoli autori dell’arte italiana entrati a far parte del circuito delle case d’aste, che si stanno imponendo sempre più sul complesso panorama del mercato ottenendo ottimi risultati e suscitando l’interesse di gallerie, collezionisti e mercanti d’arte. I Maestri Gabriella Porcù, Margherita Casadei, Nicola Morea, Maria Gabriella Manunza, Anna Capurso, Michele Cammarota, Marco Cotroneo, Rocco Regina e Elisa Dore presentano delle opere diverse e mai banali capaci di attirare, coinvolgere ed affascinare l’osservatore senza pretendere di spiegare con l’arte ciò che è noto per rimanere, in fondo, sempre un po’ misterioso. All’interno dell’evento, inoltre, l’organizzazione ha inteso rendere un particolare omaggio ad un grande artista, Francesco Bitonti, venuto a mancare prematuramente, e che da anni è conosciuto dal grande pubblico imponendosi all’attenzione di un mercato dell’arte sempre più esigente. Per la prima volta, infatti, con il PROGETTO FONDAZIONE, vengono esposte all’attenzione di critici, appassionati e collezionisti 5 opere dell’ultima produzione del Maestro che racchiudono l’essenza della sua arte e si riallacciano prepotentemente ai concetti base dell’Introspezionismo, corrente artistica lanciata e firmata dall’artista nel 2008. Questo autore con il suo impegno determina tuttora un forte stimolo e costituisce un grande esempio per tutti quelli che intendono affrontare il difficile percorso dell’arte. Gli splendidi lavori in mostra saranno presentati dai curatori Mario Gallo e Alessandro Bitonti della Casa d’Aste Archivio Storico. Roberto Sparaci aprirà la mostra con un brindisi inaugurale con la collaborazione di Augusto Consorti storico padrone di casa, che ha sposato con entusiasmo la collaborazione appena intrapresa. Fabrizio Sparaci è invece il curatore e ideatore del catalogo nonché allestitore della mostra stessa.

Vi aspettiamo per un aperitivo dalle 18:00 alle 20:00 e le interviste con le telecamere di ZTL Tv curate da Antonello Nazarini.







Curatori: Mario Gallo e Alessandro Bitonti



INFO: +39 329 4681684 - +39 392 9479212



storicoarchivio@yahoo.it - www.accainarte.it – galleriaesserre@gmail.com



Catalogo in galleria



Orari: Sabato dalle 16,30 alle 19,30 Domenica su appuntamento



Dal lunedi al venerdi 10-13 e 16-19