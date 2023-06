Descrizione evento:

Una passeggiata itinerante dal Foro Boario a Piazza Venezia per andare insieme alla scoperta della storia e dei cambiamenti urbanistici di questo piccolo ma importante angolo di Roma. E’ qui infatti che in epoca romana sorsero due grandi piazze “commerciali” al cui interno furono innalzati, durante i secoli, imponenti templi, portici e perfino un teatro. Dal Medioevo al Rinascimento – e fino all’epoca più recente – questo angolo di città ha mutato continuamente il proprio aspetto con la realizzazione di chiese, basiliche, monasteri, palazzi nobiliari e piazze assai pittoresche. Di tutto questo oggi però resta solo qualche traccia, spara qua e là nella zona, perché dall’Unità d’Italia agli anni Trenta del secolo scorso moltissime furono le demolizioni e gli sventramenti qui realizzati. Come mai? Vieni a scoprirlo alla nostra visita guidata: ti aspettiamo!







La passeggiata non prevede ingressi a siti o monumenti lungo il percorso.







COSTI



* La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 11 a persona (incluso noleggio delle radioguide)