Descrizione evento:

Una visita guidata da non perdere per gli amanti dell’arte! Il Casino Pallavicini Rospigliosi apre le sue porte al pubblico, in via straordinaria, per consentire a tutti di ammirare dal vivo uno dei massimi capolavori artistici del “divin” Guido Reni, artista tra i più affermati del Seicento. La residenza stessa è un vero e proprio gioiello del barocco romano realizzato dall’architetto fiammingo Giovanni Vasanzio per il potente cardinale Scipione Borghese, sulle rovine delle Terme di Costantino. Ed è nella loggia del padiglione centrale del Casino che il Reni eseguì l’emozionante affresco dell’Aurora, colei che precede la corsa del Sole e caccia l’oscurità della notte, una delle opere più felici dell’artista, tra i più grandi della storia dell’arte. Impossibile mancare: ti aspettiamo!







COSTI



* La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 11 a persona (incluso noleggio delle radioguide)

* Biglietto di ingresso: gratuito per tutti