Descrizione evento:

Una visita guidata condotta da un nostro archeologo per andare insieme alla scoperta di tutta la storia e delle molte curiosità della Necropoli di San Paolo. E’ infatti proprio all’interno dell’antica necropoli sorta sull’Ostiense in epoca repubblicana che fu sepolto anche l’apostolo Paolo subito dopo il martirio. La visita si rivelerà particolarmente interessante perché sarà possibile ammirare da vicino ciò che resta di un’area cimiteriale che copre un arco cronologico compreso tra il II secolo a.C. e il IV d.C., in grano di testimoniare il graduale passaggio dal rito dell’incinerazione a quello dell’inumazione, ma anche molte altre curiosità legate al culto dei morti di epoca romana. Insomma impossibile mancare a questa visita guidata con apertura straordinaria: ti aspettiamo!



COSTI



* La prenotazione è obbligatoria.

* Costo visita guidata: € 11 a persona (incluso noleggio delle radioguide) + biglietto di ingresso.

* Biglietto di ingresso: € 4 intero; € 3 ridotto; gratuito per possessori di MIC CARD e minori di 18 anni.