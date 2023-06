Descrizione evento:

Divertente e rinfrescante escursione in acqua con l’Associazione Yogarmonia.



Percorrere un fiume con bianchissime rocce calcaree, in cui scorrono acque fresche e cristalline.

Cascatelle e vasche di color smeraldo, impreziosite da una natura lussureggiante. Ovunque lo sguardo si posi si scorgono fiori, piante dalle foglie giganti, farfalle e libellule di uno straordinario blu elettrico. Un’atmosfera incantata.

Un bagno di suoni, immagini e profumi che vi sorprenderà.

Uno dei River Trekking più belli del Centro Italia.

Raggiungeremo il torrente passando per una vallata altrettanto suggestiva, dove sorgono affascinanti resti di epoca medievale.

Il fiume è un habitat prezioso ed incontaminato.

Ci saranno punti dove giocare e tuffarci da cascate e laghetti, e tratti che invece attraverseremo in “punta di piedi”, per ammirare gli spettacoli che solo la natura sa offrirci.



COSA FAREMO?



Con l’Associazione Yogarmonia Walking e Trekking andremo nei pressi di Orvinio, nel Rio Petescia e dopo pochi metri di sentiero ci troveremo subito a camminare in acqua; 20min di acqua-trekking ed attraverseremo la prima delle 3 piscine tuffabili e balneabili.

Dopo l’impatto frizzante della prima nuotata, non si fa più caso al “fresco”.

Tanto ci si scalda subito camminando e ci si rinfresca immergendoci in acqua.

Dopo circa venti minuti c’è il punto più “complesso” del Rio Petescia: un guado con acqua alta, in estate, almeno un metro e mezzo, ma anche più.

Sono solo 3mt di lunghezza… sembra difficile, ma tutto viene facile in un luogo così entusiasmante.

Infine faremo il bagno in una splendida piscina sotto la cascata con dell’acqua cristallina.



DETTAGLI TECNICI:



Itinerario: Turania – Rio Petescia

Dislivello complessivo: +200mt / -300mt

Lunghezza a/r: 8 Km.

Tempi a/r: 6h

Grado di difficoltà: E

Accompagnatore: Associazione Yogarmonia Walking e Trekking

Referente Atargatis: Giovanni

Trasporto: Auto proprie

Pranzo: A sacco

Note: Si cammina in acqua



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE



La partecipazione all’escursione è aperta a tutti.

Per prenotare è necessario telefonare o inviare un messaggio su whatsapps esclusivamente al numero di telefono del referente indicato in calce; non si accettano prenotazioni via facebook o via eMail.

Non è possibile prenotare per più persone, solo prenotazione singola o per nucleo familiare (genitori e figli).



Contributo di partecipazione:

– Soci Atargatis FIE: nessuno

– Soci Atargatis senza assicurazione: €3,00 (per assicurazione infortuni)

– Non soci: €7,00 (assicurazione infortuni + contributo associazione)



Prenotazione obbligatoria: entro le 12:00 del 1 luglio 2023 esclusivamente mediante telefono/whatapp al n. 378.0895006



L’Associazione Atargatis APS, affiliata FIE (Federazione Italiana Escursionismo), è dotata di copertura RCT ed INFORTUNI sulle proprie attività.



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:



– scarpe da trekking,

– scarpe da ginnastica/trekking da bagnare o in neoprene

!! NO scarpe da scoglio !!

– pantaloni comodi,

– maglia/maglietta traspirante,

– costume,

– asciugamano,

– ricambio completo,

– zaino impermeabili o dry bag

– … e tanta allegria!



Cosa è necessario portare nello zaino:



– Borraccia della capacità di almeno 1,5 litri d’acqua,

– mantella impermeabile,

– maglia di pile,

– guanti,

– cappello,

– frutta secca,

– pranzo al sacco,

– occhiali da sole.



N.B. Chi sprovvisto di adeguati materiali non potrà partecipare all’escursione.



AVVERTENZE:

La frequentazione della montagna comporta dei rischi comunque ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione della quale conferma aver preso visione delle caratteristiche.



PER INFORMAZIONI ED ADESIONI:



Giovanni Macrino, Tel. 378.0895006

eMail: info@atargatis.it