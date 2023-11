Descrizione evento:

Visita guidata l’Auditorium di Mecenate e il Parco archeologico di Colle Oppio Apertura esclusiva su appuntamento da prenotare in anticipo L’edificio, chiamato Auditorium di Mecenate, faceva parte di un vasto e lussuoso complesso residenziale fatto costruire dallo statista verso il 30 a.C. La gradinata, che ha fatto identificare inizialmente l’edificio con un auditorium, si trova sulla parete di fondo della sala, probabilmente un ninfeo, che rendeva l’ambiente più fresco e allietava le riunioni di artisti e poeti di cui Mecenate amava circondarsi. La destinazione di questo triclinio estivo è avvalorata anche dalla presenza di mosaici e marmi che abbelliscono il luogo, insieme agli affreschi, risalenti al I sec. a.C., che circondano la sala con decorazioni che simulano giardini con piante, fiori e uccelli che sembrano intravedersi attraverso finte finestre aperte. La visita prosegue con una passeggiata nel Parco archeologico di Colle Oppio. Questa visita va prenotata entro Giovedì 9 novembre. Se entro tale data non verrà raggiunto il numero minimo di 8 iscritti, la visita verrà annullata (chi si è già iscritto riceverà una comunicazione per mail o per messaggio). La visita si terrà Domenica 12 novembre alle ore 15:45. https://www.romanitas.it/calendario-visite-guidate/?event=3294 Si prega di far riferimento alla Sezione Passeggiando nella storia https://www.romanitas.it/passeggiando-nella-storia/ per visionare il Regolamento associativo completo. INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Domenica 12 novembre 2023 h 15:45 Durata: 2 ore circa Accoglienza: Largo Gaetana Agnesi (fermata Metro Colosseo) Tariffa: €15,00 incluso radio Ingresso al sito: €6,00 gratuito con la MIC Card Per questa visita è richiesta la prenotazione anticipata, entro Giovedì 9 novembre, con una mail a visiteguidate@romanitas.it, indicando il vostro numero telefonico, oppure con un sms/WA a Cristiana 331 5632913. La prenotazione è obbligatoria e indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.