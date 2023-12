Descrizione evento:

In vista delle festività natalizie, torna il consueto incontrocon la solidarietà promosso dalla Fondazione Mario Moderni. Da venerdì 8 dicembre, infatti, riapre al pubblico il tradizionale Mercatino di Beneficenza che, come ogni anno, sottolinea il valore della tradizione e dell'aggregazione al servizio della solidarietà.



Tante idee regalo all’insegna dell’arte, del recupero e del riciclo, in una vasta gamma dicomplementi d’arredo, oggettistica e abbigliamento anche vintage.



L'iniziativa mira non solo a vivere il fascino del Natale, ma soprattutto a far capire quanto sia facile, semplice e generoso condividere donando.



Il Mercatino sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì (dalle 15:30 alle 19:30) e nei fine settimana (dalle 11:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:30) presso gli spazi della Galleria Moderni (Via dei Banchi Vecchi, 42 – 00186 Roma) fino al 6 gennaio.



Il ricavato netto verrà devoluto alla Fondazione Mario Moderni per promuovere, valorizzare e sostenere il percorso di studio e d’inserimento professionale di giovani meritevoli ed alla valorizzazione dei giovani talenti nel mondo dell’arte e all'Associazione "Save the dogs", organizzazione italiana che da più di dieci anni opera stabilmente in Romania ed ora anche in Italia con progetti mirati, per la tutela dei diritti degli animali.





Quest'anno, per Natale, dona la solidarietà: la generosità non si compra, si regala!











INFO & CONTATTI

FB | Galleria Moderni

WEBSITE | fondazionemoderni.it

MAIL | info@fondazionemoderni.it