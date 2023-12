Descrizione evento:

Capodanno Cinecittà World 2024 – Un Capodanno nel Parco Divertimenti più grande di Roma. Dalle ore 18 alle 6 del mattino, 12 ore no-stop di festeggiamenti per la festa più grande di Roma, 10 feste all’interno della stessa festa, diverse tipologie di Cena spettacolo e Stage musicali (4 discoteche, 3 spettacoli dal vivo, 2 concerti live) con Guest star Achille Lauro*, Gue Pequeno*, Corona e Ice Mc*, Pago* e per la prima volta al Parco il Capodanno on Ice con performance e spettacoli di performer internazionali fino alle 24, e dopo la mezzanotte possibilità di pattinare sulla pista del ghiaccio.



Spettacoli dal Vivo, Ristoranti per il Cenone, 40 Attrazioni per le Famiglie, Discoteche con tante sonorità pop/commerciale, latino/hip-hop/ reggaeton, techno/house e revival ’60-’90. Scegli la cena a tema che fa per te tra Saloon, Ristorante Roma, Charleston Club, Cenone Spettacolo al Teatro1. Per le famiglie con bambini attrazioni aperte tra cui Giocarena, Playground al coperto, Il Regno del Ghiaccio per vivere Capodanno sulla neve ed il Villaggio di Natale. Si parte con il Capodanno in Piazza, con Live Show e Fuochi d’Artificio. *Eventi speciali non inclusi nel biglietto di ingresso base

Scegli subito il tuo ambiente preferito ed Acquista Online i tuoi ingressi per il parco divertimenti per il Capodanno a Cinecittà World!