Descrizione evento:

Una straordinaria passeggiata nella storia per andare alla scoperta dalla Roma Antica. Dal Campidoglio, uno dei più importanti colli del passato, grazie alle sue meravigliose terrazze panoramiche, sarà possibile godere dell’intera area del Foro Romano, carica di fascino e storia. Scendendo dal colle, sarà poi possibile ammirare gli imponenti resti dei Fori Imperiali, le piazze costruite da alcuni degli imperatori più famosi dell’antica Roma per rendere più funzionale e monumentale il centro cittadino. Non mancheranno racconti e curiosità narrati dal nostro archeologo! Una passeggiata all’insegna dell’Antica Roma per un appuntamento assolutamente da non perdere: ti aspettiamo! N.B. La passeggiata non prevede ingressi a siti o monumenti lungo il percorso.



Quando. Giovedì 04 Gennaio 2024 ore 15.30



Appuntamento in Piazza del Campidoglio, davanti alla statua di Marco Aurelio a cavallo



Costi. Quota di partecipazione € 12 a persona. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it