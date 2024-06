Descrizione evento:

Stanco di lunghe file davanti ai monumenti? Se hai già visitato il centro e vuoi di più, sei sulla strada giusta. Tre ore di tour guidato per un vero e proprio tuffo nel passato! L’enorme area protetta del Parco Regionale dell’Appia Antica ti accoglie in tutti suoi 4580 ettari di bellezza.



A soli 2 km dal Circo Massimo, ti aspetta un patrimonio di inestimabile valore tra chiese, catacombe, tombe e ville romane che fiancheggiano la strada romana più famosa al mondo.







Dettagli



Punto di partenza/arrivo: Via Appia Antica, 58/60 Centro Servizi Appia Antica



Durata: 3 ore



Distanza: 12,5 km



Difficoltà: Facile



Ingressi previsti (gratuiti): Circo e Villa di Massenzio, Villa Capo di Bove (area esterna)



Soste esterne: Mausoleo di Cecilia Metella



Accessibilità: sterrato, sampietrino, basolato romano



L’eta consigliata: 12+



Quote di partecipazione:



- ticket nolo mtb + visita al prezzo di € 22,00 + spese di prevendita



- ticket nolo bici elettrica + visita al prezzo € 30,00 + spese di prevendita



- ticket per chi viene con la propria bici (si consiglia MTB) il prezzo per la visita è di € 12,00 + spese di prevendita







NB: Per la tipologia del percorso l'evento è riservato ai maggiori di 12 anni. Percorso non adatto a bici pieghevoli e da corsa







PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: parcoappiaantica.eventbrite.it



COME RAGGIUNGERCI:



Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118-218 (fermata Appia Antica/Domine Quo Vadis)



Parcheggio auto (gratuito): consigliato Via Tito Omboni, Largo Galvaligi (Parco Scott)







NB: Ricordiamo, inoltre, che se appare la voce SOLD OUT (o tutto esaurito) non è possibile acquistare ulteriori biglietti essendo terminati, né richiedere di essere inseriti in liste d'attesa, vi invitiamo a tal proposito ad iscrivervi alla newsletter per essere sempre aggiornati https://www.parcoappiaantica.it/iscrizionenewsletter/



NB:I I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività (per decisione dell'organizzatore) sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive del programma 2024. È possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it Non è, invece, possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.



NB: Il partecipante prende atto sin da ora che la sua immagine personale potrebbe essere presente all'interno delle riprese svolte, e dei materiali di comunicazione realizzati di conseguenza. Il partecipante potrà in ogni caso esprimere il proprio dissenso alla eventuale ripresa e utilizzo della propria immagine personale, segnalando tale circostanza al personale incaricato da Parco Regionale Appia Antica / EcoBike presso la location dell'evento, il quale adotterà ogni accorgimento opportuno a soddisfare la sua richiesta.



Informazioni e chiarimenti: infopointappia@gmail.com - 065135316