Descrizione evento:

Sabato 10 febbraio 2024, alle 16,00, presso il Teatro Ar.Ma, Via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo per bambini “La vera storia di Tristobaldo Burbero” con Tina Angrisani, Francesca Piersante e Jano Di Gennaro.







Festeggiamo insieme il Carnevale con questa bella storia senza tempo.







È la storia di un avaro signore privo di sentimenti. Grazie all’aiuto di simpatici spiritelli si renderà conto di aver sbagliato e diventerà virtuoso e generoso. Il bambino spettatore sarà parte attiva della storia e verrà coinvolto con tanto divertimento nel gioco meraviglioso che è il teatro.Durata: 50 minuti

Età: 2-11 anni

Costo: 7 euro





Prenotazione obbligatoria:

info@eventibambinidiroma.it

tel. 3383609134

https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/

https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma