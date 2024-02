Descrizione evento:

Una visita guidata con aperture straordinarie per andare alla scoperta di uno dei luoghi di culto più interessanti di Roma: la Basilica di Sant’Andrea della Valle! Scrigno di tesori, fu costruita su una precedente chiesa tra la fine del Cinquecento e il Seicento, grazie all’opera di importanti architetti quali Giacomo Della Porta, Francesco Grimaldi e Carlo Maderno, autore anche della cupola, la seconda più alta di Roma, dopo quella di San Pietro. All’interno si trovano mirabili opere di grandi artisti, quali Pietro e Gian Lorenzo Bernini, Carlo Fontana, Mattia Preti, Giovanni Lanfranco, il Domenichino e molti altri. Saranno inoltre aperte, esclusivamente per noi, la straordinaria Cappella Barberini e la sagrestia seicentesca definita da Pio IX la migliore di Roma, grazie alla sua maestosa architettura, all’ampiezza e alle comodità. La Basilica di Sant’Andrea della Valle è un luogo unico che nei secoli ha affascinato per la sua preziosità pellegrini ed avventori, artisti, letterati e musicisti: è qui che fu ambientato il primo atto della Tosca di Puccini! Impossibile mancare: ti spettiamo.



Quando: Domenica 25 Febbraio 2024 alle ore 15:45



Appuntamento inCorso Vittorio Emanuele II, davanti all’ingresso della basilica



Costi: € 12 a persona + € 5 biglietto di ingresso. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale| 346 5920077| info@lasinodoro.it