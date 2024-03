Descrizione evento:

Il Cimitero Monumentale del Verano, che deve il suo nome ai possedimenti dell’antica famiglia senatoria dei Verani, fu fondato lungo la via Tiburtina sotto il regno napoleonico, tra il 1807 e il 1812. Fu inizialmente progettato dall’architetto Giuseppe Valadier, a cui succedette poi Virginio Vespignani. Molti altri furono gli interventi all’interno del cimitero, che piano piano si estese fino a raggiungere l’attuale estensione di 83 ettari. La sua importanza sta però nell’essere non solo luogo di sepoltura di alcuni dei principali personaggi storici della città e di illustri personalità di spicco dell’epoca contemporanea, ma anche e soprattutto per essere un vero e proprio museo a cielo aperto, con il suo patrimonio di opere d’arte, che non ha eguali per la quantità e la particolarità delle testimonianze. Vieni a scoprire con noi il Cimitero Monumentale del Verano!



Quando: Sabato 09 Marzo 2024 alle ore 10:00



Appuntamento inPiazzale del Verano n. 1, all’ingresso principale del cimitero



Costi: € 12 a persona. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale| 346 5920077| info@lasinodoro.it