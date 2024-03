Descrizione evento:

Una visita guidata imperdibile per conoscere una delle abbazie più antiche della città. L’abbazia delle Tre Fontane venne costruita sul luogo del martirio dell’Apostolo Paolo, decapitato intorno al 67 d.C.: secondo la tradizione, infatti, quando la testa venne tagliata fece tre balzi a terra da cui sgorgarono tre miracolose fontane! Insieme avremo modo di visitare i tre edifici qui costruiti dal Medioevo in poi – la Chiesa abbaziale dei Santi Vincenzo e Anastasio, la Chiesa miracolosa della Scala Coeli e la Chiesa del Martirio – ammirando inoltre i numerosi capolavori artistici realizzati al loro interno. Un viaggio nella storia e nell’arte da non perdere: ti aspettiamo!



Quando: Sabato 09 Marzo 2024 ore 15:30



Appuntamento inVia Acque Salvie n.1, all’ingresso dell’Abbazia



Costi: € 12 a persona + € 2 offerta abbazia. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale| 346 5920077| info@lasinodoro.it