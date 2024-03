Descrizione evento:

Per la prima volta in Italia i Musei Capitolini, nella suggestiva cornice di Villa Caffarelli, dedicano una grande e importante esposizione monografica a Fidia, il più grande scultore greco dell’età classica. Oltre 100 opere provenienti dai più importanti musei del mondo, nonché da importanti istituzioni italiane, raccontano la straordinaria unicità di questo artista, il cui genio creativo ha impresso un marchio indelebile nell’immaginario collettivo, continuando ad essere fonte di ispirazione anche per i contemporanei. Reperti archeologici, opere originali greche e repliche romane, dipinti, manoscritti, disegni e installazioni multimediali raccontano la vita, il lavoro e il clima storico-culturale in cui operò Fidia, lo scultore del Partenone e del colosso di Zeus a Olimpia, protagonista dell’età d’oro di Atene. Una mostra dunque assolutamente da non perdere: ti aspettiamo!



Quando: Sabato 16 Marzo 2024 alle ore 16:00



Appuntamento inPiazza del Campidoglio, davanti alla Statua di Marco Aurelio a cavallo



Costi: € 26 con biglietto intero; € 24 con biglietto ridotto; € 12 con biglietto gratuito. I costi includono visita guidata, noleggio delle radioguide e biglietto di ingresso con diritti di prenotazione. Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato. Per tutte le informazioni consultare il nostro sito.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it