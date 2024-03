Descrizione evento:

Torna il Vintage Market in una nuova location tutta da scoprire!



Quando? Il 16 e il 17 marzo 2024, dalle 10 alle 20.



Dove? A San Paolo District, Via Alessandro Severo 48 a Roma.



Qui troverai oltre 200 espositori tra Artigianato, Artisti e Illustratori, Vintage, Handmade, Home Decor, Design e Stilisti, Vinili e Libri, Abbigliamento, Giochi e libri per bambini, Cosmesi Bio, Piante e Fiori, Upcycling, Collezionismo, Musica Live by Indiepanchine, Dj Set by Bizzarro e Frankie Fortyfivetra.







Inoltre un’area per bambini con tante attività e laboratori, un’area food&beverage e molte altre novità.







NEXT DATE | 16 e 17 marzo 2024



ORARIO | DALLE 10 ALLE 20



INGRESSO | UP TO YOU (offerta libera)



DOVE | Ex Deposito Atac, San Paolo District (Via Alessandro Severo 48)









COME ARRIVARE









In metro: Fermata San Paolo (Metro B)



In treno: (Stazione Roma Ostiense)



In auto: (Uscita 25 e 26 G.R.A)