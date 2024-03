Descrizione evento:

Roma ha un nuovo museo, tutto da visitare! Allestito nella Ex Palestra della Gioventù Italiana del Littorio, il museo custodisce i frammenti superstiti della Forma Urbis, una grande planimetria di Roma incisa su 150 lastre di marmo tra il 203 e il 211 d.C. Originariamente esposta sulla parete di un’aula nel Tempio della Pace, fu in seguito inglobata nel complesso dei Santi Cosma e Damiano lungo via dei Fori Imperiali. Ed è qui, in questo nuovo museo sul Celio, che i vari frammenti di questo antico documento sono stati sovrapposti alla Pianta Grande di Giovanni Battista Nolli del 1748, per poter compiere un vero e proprio viaggio indietro nel tempo alla scoperta della città! Ma le sorprese non finiscono qui perché il percorso di visita è stato arricchito anche dall’apertura al pubblico del suggestivo Parco Archeologico del Celio, un vero e proprio museo all’aperto pieno di straordinari materiali epigrafici e architettonici in grado di raccontare storie antichissime. Insomma impossibile mancare: ti aspettiamo!





Quando: Sabato 23 Marzo 2024 ore 11:30



Appuntamento inViale del Parco Del Celio n. 20, all’ingresso del Museo della Forma Urbis



Costi: €12 a persona + biglietto di ingresso (€6.50/€5.50/gratuito con MIC Card). Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it