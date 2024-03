Descrizione evento:

Una visita guidata assolutamente da non perdere per andare insieme alla scoperta di due straordinari capolavori artistici ed architettonici, dove lo scontro tra Bernini e Borromini si è fatto sublime! E’ sul Quirinale infatti, a pochi metri di distanza, che sorgono due importanti chiese capitoline, l’una dedicata a Sant’Andrea Apostolo e costruita da Gian Lorenzo Bernini nella fase tarda della sua vita, tra il 1658 e il 1678; l’altra edificata in onore della SS. Trinità e di San Carlo Borromeo – detta San Carlino – da Francesco Borromini, che molto aveva a cuore il suo santo protettore. I loro caratteri forti e irascibili, la loro genialità e il loro modo di “interpretare” il mondo, li hanno portati spesso allo scontro, ma anche a posizionarsi agli antipodi dell’arte barocca del Seicento. Insomma una visita a cui è impossibile mancare: ti aspettiamo!



Quando: Sabato 23 Marzo 2024 ore 15:15



Appuntamento inVia del Quirinale n. 30, all’ingresso della Chiesa di Sant’Andrea



Costi: € 12 a persona + € 4 offerta chiese. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it