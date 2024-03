Descrizione evento:

Una visita guidata con apertura straordinaria per andare insieme alla scoperta della residenza del barone Alberto Blanc, Ministro degli Esteridel governo Crispi: un edificio storico di pregio della città, realizzato in stile eclettico negli ultimi anni del 1800. Ogni dettaglio della Villa ne rivela l’eclettismo a partire dall’organizzazione degli spazi a livello architettonico fino alle differenti tecniche e materiali utilizzati nella sua costruzione. Numerosi gli artisti e le professionalità coinvolte: da Giacomo Boni, archeologo e architetto, al botanico Pietro Pirotta, fondatore dell’Orto Botanico di Roma; dai decoratori Morani e De Carolis, ai pittori Cellini e Vitelleschi. Situato all’interno di uno straordinario parco sulla via Nomentana, la Villa dal 2017 è sede della LUISS Business School. Insomma, un appuntamento da non perdere: ti aspettiamo!



Quando: Domenica 24 Marzo ore 16:00



Appuntamento in Via Nomentana n. 216, all’ingresso della Villa



Costi: € 15 a persona. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 3465920077 | info@lasinodoro.it