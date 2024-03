Descrizione evento:

Una visita da non perdere alla Roma Sotterranea per andare insieme alla scoperta di cosa si cela al di sotto della zona della Fontana di Trevi. Qui infatti sono conservati ancora i resti del Castellum Aquae, il condotto che in epoca romana riforniva di acqua tutto il Campo Marzio. E’ inoltre possibile ammirare i resti di una lussuosa domus romana che testimonia come questa zona abbia sempre avuto un’interessante continuità di vita fino ai nostri giorni. Un viaggio nel passato e nelle viscere della città assolutamente da non perdere anche perché non mancheranno le continue e infinite sorprese.



Quando: Sabato 30 Marzo 2024 alle ore 11:00



Appuntamento in Via di San Vincenzo, all’incrocio con Vicolo dei Modelli



Costi: € 12 a persona + biglietto di ingresso. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it