Giovedì 28 marzo 2024, h 16.30

Meraviglie e segreti di Roma

Passeggiata guidata tra i vicoli e le piazze del Rione Ripa, dell'area archeologica del Foro Boario e Olitorio e della zona medievale legata alla Ripa Greca della città.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Venerdì 29 marzo 2024, h 11.00

La Nascita di Roma.

Passeggiata archeologica dall'Isola Tiberina al Circo Massimo passando per il Foro Boario e Olitorio.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della Provincia di Roma.

Venerdì 29 marzo 2024, h 16.00

I gladiatori del Colosseo, lo sport e il gioco nell'antica Roma.

Divertente "visita per bambini" con attività ludiche, ricostruzioni e rielaborazione culturale per immedesimarsi nella vita di gladiatori e atleti dell'antica Roma dall'allenamento nelle palestre agli incontri nell'arena ed alle gare nei circhi.

La visita "giocata" sarà condotta da: Martina De Gennaro, guida turistica e operatore didattico esperto in attività culturali e di svago per bambini.



Venerdì Santo 29 marzo 2024, h 16.30

Tradizioni Romane. Il Venerdì Santo e la Via Crucis al Colosseo

Suggestiva passeggiata guidata dalla Basilica di San Giovanni in Laterano alle Stazioni della Via Crucis al Colosseo.

Occasione unica per scambiarci gli auguri di Pasqua ed apprezzare il fascino di tradizioni antiche legate alla storia di Roma e scoprire perché il Papa celebra la Via Crucis al Colosseo.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

PASQUA 2024 TRA MARCHE E ABRUZZO dal 30 marzo al 1° aprile 2024



Quota di Partecipazione: 320 euro (anticipo per garantire la partenza dell’evento: 100 euro).

Per prenotare inviare email o un messaggio whatsapp a Daniela Cirilli 3428847988, danielaaltrieventiroma@gmail.com

Sabato 30 marzo 2024, h 11.00

A spasso con gli Imperatori.

Divertente "visita per bambini" dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

La visita "giocata" sarà condotta da: Martina De Gennaro, guida turistica e operatrice didattica esperta in attività culturali e di svago per bambini.



Sabato 30 marzo 2024, h 11.00

Meraviglie e segreti di Roma

Passeggiata guidata tra vie, piazze, scalinate e scorci noti e meno noti celati a sud del Quirinale, per conoscere ed apprezzare le tante meraviglie architettoniche che hanno contribuito a rendere Roma Eterna.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.

Sabato 30 marzo 2024, h 16.30

I sotterranei dell’Acquedotto Virgo ed il Percorso dell’Acqua.

Visita guidata con "apertura a numero chiuso con prenotazione obbligatoria" da saldare in anticipo.

Affascinante itinerario che segue le condotte dell'Acquedotto Vergine da poco restaurate e parzialmente aperte al pubblico, scendendo nel Castellum Aquarum di Fontana di Trevi, ed esplorando i sotterranei della Città dell'Acqua e del miracoloso Pozzo di Santa Maria in Via.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.



Lunedì 1° aprile 2024, h 11.00

Roma magica ed esoterica

Un suggestivo percorso guidato nella mistica atmosfera del colle del Celio dove energie magiche e divinatorie affiorano da tempi e luoghi lontani, sfumando l'evanescente confine tra magia nera e magia bianca.

La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida ambientale.

