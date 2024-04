Descrizione evento:

Sabato 20 aprile alle ore 15:00 andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini “Tu sì que Disney” presso il Teatro Marconi (Viale G. Marconi, 698e) della compagnia Bolle Spaziali.



Anche il mondo Disney ha deciso di aggiornarsi e ha creato uno Show, anzi per la precisione un Talent … dove personaggi Disney che non si vedono da un po’ sul grande schermo tornano su un palco e si rimettono in gioco mostrando al pubblico quelli che sono i loro nuovi talenti.







Costo: 10 euro – 10 euro

8 euro da tre persone in su

7 euro card 10 ingressi















Prenotazione obbligatoria





info@eventibambinidiroma.it | 3383609134



https://www.eventibambinidiroma.it/



https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma



https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/



https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma