Descrizione evento:

Teatro con delitto "Invito a nozze"



Ciao amici! Se siete pronti per una serata intrigante e divertente, non potete perdervi il nostro evento Teatro con delitto "Invito a nozze"! Preparatevi a essere coinvolti in un mistero avvincente mentre godete dello spettacolo al Teatro Aniene. Unisciti a noi per una serata piena di suspense, risate e colpi di scena. Non vediamo l'ora di vedervi lì!



Finalmente è arrivato il grande giorno per Alba e Vittorio che, dopo pochi mesi di fidanzamento, decidono di convolare a nozze. Per questo felice evento si sono rivolti all'agenzia Millegiorni: il successo del ricevimento è assicurato! L'idillio d'amore però, tra musica e champagne, sarà travolto da un inatteso omicidio che, solo grazie all'intervento del Commissario Argenzi, non resterà impunito.



Costo: 13 euro



Per informazioni e prenotazioni 338.3609134 petracheng@yahoo.it