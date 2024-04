Descrizione evento:

Sabato 27 aprile ore 16:00 andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini “La Bella e la Bestia – spettacolo in carta e ossa” presso l’Ar.Ma Teatro con Piera Fumarola e Tina Angrisani.



Una fiaba divertente e interattiva rivisitata in versione burattini.

La Bestia è un simpaticone che non riesce a spaventare nessuno se non se stesso. Belle è una campionessa di arti marziali pronta a difendere tutti i bambini e suo padre, è dolce e determinata a risolvere i problemi che si sono creati per la rosa che aveva chiesto.

Tante situazioni divertenti in 50 minuti di spettacolo.



Adatto ad un pubblico dai tre anni in su.



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.







Costo: 8 euro











Prenotazione obbligatoria







info@eventibambinidiroma.it | 3383609134

https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/

https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma