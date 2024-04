Descrizione evento:

HYDE – L’OMBRA DI JEKYLL



Scritto e diretto da Mary Ferrara



ALESSIO CHIODINI



VALENTINA CORTI



LUCA ATTADIA



E con l’amichevole partecipazione di ALESSANDRO CAMPAIOLA (Voce Off Lord Brown)



TEATRO DI DOCUMENTI – Roma



4 Maggio (Ore 18) e 5 Maggio (Ore 20)



In una Londra vittoriana divisa tra morale e dissolutezza, la mente acuta dell’illustre Dottor Jekyll cerca di elevarsi al di sopra delle umane vicende, cercando risposte che vadano oltre cuore e cervello: è l'anima in fulcro del suo lavoro. Nell'ossessiva sperimentazione ai limiti del conosciuto, certo di poter controllare gli eventi, Jekyll non si rende conto che il risultato che sperava di ottenere è ora realizzato. Ma non sono state calcolate le terribili conseguenze che peseranno sulla sua persona e su quelle a lui vicine: una personalità crudele emerge dal suo inconscio e Hayde diventa il suo alterego distruttivo. Costantemente riflesso nella morale dell’amico fraterno, l’Avvocato John Utterson, e nella passione per la giovane attrice Emily Brown, Jekyll cerca di domare Hyde e il conseguente fallimento porterà a un tragico epilogo.





Lo spettacolo è in forma studio e lo spettatore vivrà una esperienza immersiva, a stretto contatto con gli attori in scena. Genio e follia si mescolano dando vita a Hyde, feticcio simbolo di una società attuale piena di complessi e di brutture, di separazioni e distinzioni, di Male che necessita di un processo inverso, quello diretto al Bene, per raggiungere la completezza dell’essere. Ma prima di innescare il processo, ognuno di noi deve chiedersi quale è il confine di questi aspetti e successivamente, unirli in un matrimonio naturale, equilibrato, alchemico. (Mary Ferrara)







Produzione: Ameno – Mary Ferrara



Assistente di Produzione: Sharon Orlandini



Brand Designer: Vincenzo Miglionico



Foto e video: Riccardo Riande