Descrizione evento:

COMUNICATO STAMPA

Mostra personale, il circolarismo di Daniele Martella

“L’INVISIBILE CHE DIVENTA INVISIBILE.

L’ESSERE ALLA RICERCA DELL’UNIVERSO”

Roma, 03-09 maggio 2024

Dal 03 al 09 maggio 2024 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Daniele Martella, “l’invisibile che diventa invisibile. L’essere alla ricerca dell’universo” testo curatoriale a cura di Martina Luffarelli, presso la galleria di Via Angelo Poliziano 32-34

L’evento di opening si terrà il giorno 03 maggio 2024 alle ore 18:00 presso la galleria di Via Angelo Poliziano 32-34

Daniele Martella si affaccia al mondo dell’arte all’età di 14 anni, realizza la sua prima opera prendendo spunto da una sua decorazione precedente dipinta su un piatto di porcellana e la trasporta sulla superfice di una tela utilizzando una “mistura policroma”. Da questo momento in poi nacque il suo stile, che ancora oggi lo accompagna e con il quale ha voluto mettere a nudo la coscienza dello spettatore e porlo davanti una serie di domande: cos’è il tempo? Come ci relazioniamo con la nostra esistenza?

L’artista dà al suo stile pittorico il nome “Circolarismo”, una risposta che offre al mistero della vita, attraverso la creazione di una nuova narrazione artistica che abbraccia ogni ambito, come quello tecnologico, astronomico, sociale e della scoperta scientifica che riesce a studiare ogni forma di vita.

Il Circolarismo, è l’arte che guarda al passato, vive nel presente si proietta verso il futuro, crea attraverso lo stile un nuovo sistema simbiotico ed eterno tra la comunicazione visiva culturale e le esigenze più intime di ogni essere.

I risultati dei suoi lavori sono piuttosto interessanti, nelle sue opere sembra creare “macchie” di colore che hanno la funzione, nella giustapposizione tonale delle stesse, di creare un movimento notevole all’interno della struttura del dipinto. Da sottolineare anche il fatto che, con la direzione delle pennellate, l’artista tende a suggerire la forma, con pochi tratti di trascinamento del colore stesso. Daniele Martella è riuscito a creare uno stile, escludendo tutti gli altri.