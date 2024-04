Descrizione evento:

TU SI QUE DISNEY - IL TALENT SHOW



Teatro Marconi







SABATO 20 APRILE ALLE 15

I personaggi della Disney hanno deciso di rimettersi in gioco mostrando al pubblico i loro nuovi "talenti". Uno spettacolo divertente per tutta la famiglia, risate garantite.



10 euro



8 euro da tre persone in su



7 *euro a persona *card 10 ingressi



Prenotazione obbligatoria