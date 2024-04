Descrizione evento:

CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project



Sala dei Lecci del Bioparco di Roma



“da Mozart a Gershwin”

Domenica 5 maggio ore 19:00



Musiche di W. A. Mozart, C. Debussy, M. Ravel, G. Gershwin





Esegue:

Pianoforte a quattro mani

Manlio Pinto - Stefano Caponi





Il duo pianistico nasce dall’incontro di due musicisti formati alla scuola pianistica del conservatorio di Santa cecilia di Roma: Stefano Caponi e Manlio Pinto. Il loro sodalizio si basa su una profonda affinità musicale che si esprime in una empatia sonora di grande suggestione continuamente in equilibrio tra eleganza, energia e passionalità.

Sono questi i caratteri principali del loro sguardo interpretativo che si realizza nella scelta di un repertorio mai didascalico piuttosto sempre guidato da un sincero sentimento di autenticità.

Il repertorio spazia dalle sonate di Mozart a quattro mani alla Petit suite di Debussy per concludere con la Rhapsody in Blue di Gershwin abbracciando un arco temporale di 250 anni di storia della musica.



Programma:



W. A. Mozart K186 c

C. Debussy Petit Suite

M. Ravel Ma Mère L’oye

G. Gershwin Rhapsody in Blue



A cura di A.P.S. Camera Musicale Romana

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project



Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

La prenotazione è vivamente consigliata



Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it



BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al

pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.



COSTI BIGLIETTI

Intero € 15,00. - Ridotto € 10,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).