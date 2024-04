Descrizione evento:

Immagina

4-17 maggio 2024

Inaugurazione 4 maggio ore 18:00

La mostra incontra la città in un luogo, quello del Porto turistico di Roma, ricco di storia, data la vicinanza al sito monumentale di Tor San Michele, tipica costruzione fortificata edificata nel 1500 sul progetto di Michelangelo Buonarroti, e agli scavi di Ostia Antica, il meraviglioso sito archeologico secondo per estensione solo a Pompei.

Nella suggestiva e affascinante passeggiata del Porto turistico di Roma nella Galleria Ess&rrE inaugura il 4 maggio 2024alle ore 18:00 la mostra IMMAGINA, mostra fotografica di Federica Marin, Silvio Paioli e Juri Valenti, artisti di notevole caratura. L’evento opportunamente creato su lavori dalle risaltanti notevoli passioni fotografiche dalle diverse tecniche, che negli anni, dove ognuno dalle proprie esperienze, raccogliendo scatti nel girovagare universale, ha raccolto “prodotti” elaborando qualificate doti artistiche che avremo modo e l’onore di presentare al nostro collezionismo. Lavori che risaltano le sperimentazioni moderne ed avveniristiche, in cui gli autori, sfoderando esaltazioni e capacità tecniche, eleganti e puntuali nella composizione e dalla intuizione creativa intelligente, direzionano la lettura aggiungendovi il significato che l’autore intende attribuire alle immagini (creare allusioni, metafore, effetti surreali o ironici), che in base a quest’idea, può aiutare a contestualizzare la fotografia nel tempo e nello spazio, nel genere dell’immagine e relativamente allo scopo per cui è stata creata. Inoltre gli autori che si stanno accompagnando in un reale mondo di assoluta visibilità grazie anche alle collaborazioni con gallerie e gruppi di lavoro che nel panorama fotografico stanno suscitando il giusto ed approvato interesse.

I fortunati ultimi esperimenti, per chi si avvicina al mondo della fotografia, con qualche piccola diffidenza e cautela ma anche con la giusta attenzione, tralasciando quel primo impatto di novità nel collezionare lavori “differenti” dal solito modo di raccogliere passioni, unita dalla curiosità affascinante dell’onirico, danno quel particolare in più della tradizionale voglia di accumulare arte. Gli artisti presenti all’inaugurazione accompagneranno gli interessati al percorso della mostra insieme allo staff della Galleria Ess&rrE brindando in riva al mare a ridosso delle più belle imbarcazioni del Porto turistico di Roma



Dj Set Pretty Cixo

Riprese ed interviste a cura di Antonello Nazarini di ZTL TV.

La mostra è curata da Alessandra Antonelli e Roberto Sparaci.

Inaugurazione sabato 4 maggio 2024 ore 18.00

Ingresso libero: Orari di apertura: 10.00-13.00 - 15.00-19.00

Sabato dalle 16.00 alle 20.00

Domenica su appuntamento

Contatti: acca@accainarte.it - www.accainarte.it - 329.4681684 - 3886378032