Descrizione evento:







🌸 Quale modo migliore per festeggiare la mamma se non venire al Vintage Market? 🌸



In questa terza data troverai:







Giochi in legno







Mostra curata da Lucamaleonte







Live Music con Indiepanchine







Laboratori per i più piccoli







E non solo…



Ti aspetta un mix irresistibile di espositori: Artigianato, Artisti, Vintage, Handmade, Home Decor, Design, Vinili, Libri, Abbigliamento, Giochi per bambini, Cosmesi Bio e molto altro!



Non preoccuparti della fame, come sempre troverai il Farmer’s Market con prodotti locali di alta qualità.



📅 Quando? 11 e 12 maggio 2024



🕙 Dalle 10 alle 20



📍 Dove? San Paolo District (Via Alessandro Severo 48)



Ingresso a offerta libera



Come Arrivare:







Metro: Fermata San Paolo (Metro B)







Treno: Stazione Roma Ostiense







Auto: Uscita 25 e 26 G.R.A







VAI AL SITO 👉 www.vintagemarketroma.it