Descrizione evento:

Sabato 11 maggio ore 16:00 andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini “Martino, l’alberello triste” presso l’Ar.Ma Teatro con Con Tina Angrisani, Giulia Curti, Nicholas Paccaloni e Francesca Piersante.

Regia di Daria Veronese.

Autore Annalisa Alfiano.

Costumi Piera Fumarola.



Dal libro di Annalisa Alfiano.



Attraverso la storia di Martino, l’alberello triste che ritrova salute, gioia e bellezza grazie ai doni ricevuti dai suoi amici venuti da terre lontane, la fiaba affronta per i più piccoli il tema dell’accoglienza, dell’integrazione, dell’amicizia. E dell’amore per la natura.



Adatto ad un pubblico dai tre anni in su.



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.







Costo: 8 euro











Prenotazione obbligatoria







info@eventibambinidiroma.it | 3383609134

https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/

https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma