Descrizione evento:





Per la festa della mamma a Zoomarine si gioca con la storia. Nel Regno di Camelot arriva la Giostra Cavalleresca di Sulmona



12 maggio 2024











Giocare con la storia, si può! Nel mondo colorato di Zoomarine d’altronde tutto è possibile ed ecco che domenica 12 maggio 2024 l’appuntamento con la festa della mamma sarà reso ancora più speciale dall’atteso ritorno dell’evento a tema Medioevo, che lo scorso anno ha riscosso un grandissimo successo. Per un giorno, infatti, cavalieri, dame e musici, usciranno fuori simbolicamente dalle pagine dei libri grazie alla presenza dei protagonisti di una delle rievocazioni storiche più antiche e famose d’Italia: La Giostra Cavalleresca di Sulmona che si terrà nell’incantevole località abruzzese, patria di Ovidio e città dei confetti, il 27 e 28 luglio tra migliaia di visitatori. Nel parco a due passi da Roma i bambini potranno rivivere le antiche gesta e calarsi per un giorno nei panni degli storici personaggi fino a sfidarsi tra gare di destrezza con tanto di lancia. Ad accompagnarli nel Regno di Camelot saranno proprio le mamme, che potranno condividere una simpatica esperienza con lo scopo di consolidare quella complicità che rende così importante il legame tra mamme e figli. A distanza di secoli il fascino di questa epoca resta immutato e il popolo di Sulmona, fiero delle proprie tradizioni, farà rivivere al pubblico un tuffo nel passato grazie al corteo pronto a sfilare, con tanto di chiarine e tamburi, tra le vie del parco per ravvivare ancor più il clima festoso. Epilogo della giornata, che prevede attrazioni e piscine aperte, percorsi educazionali alla scoperta degli animali, show dei tuffatori e tante altre sorprese da vivere e gustare come la nuova area Zoorassica, sarà lo svolgimento della celebre Cordesca: un gioco di squadra nel quale ognuno potrà tifare per il proprio borgo o sestiere (che dopo il parco di Torvaianica si svolgerà a Sulmona nel mese di giugno). Chi conquisterà l’ambito Palio?



Una giornata da non perdere anche perché le mamme hanno in omaggio l’ingresso al Parco, un menù pranzo e un programma “Incontra i Delfini” a fronte di un biglietto da € 18 acquistato nella promozione online. Info e prenotazioni www.zoomarine.it