Descrizione evento:

Una visita guidata ai capolavori di Galleria Colonna assolutamente da non perdere, per scoprire una delle collezioni d’arte più prestigiose di Roma, appartenente ad una antica e potente famiglia nobiliare. All’interno della Galleria sono infatti conservati alcuni dei maggiori capolavori dell’arte italiana e non solo, realizzati da grandi maestri del passato, quali Bronzino, Dughet, Guercino, Lanfranco, Perugino, Pietro da Cortona, Guido Reni, Tintoretto e soprattutto Annibale Carracci con il suo Mangiafagioli. Le opere godono inoltre di una cornice d’eccezione: le sontuose sale del palazzo – ancora oggi proprietà dei Colonna – che testimoniano lo sfarzo e la potenza che raggiunse questa famiglia romana nel corso dei secoli. E grazie alla nostra visita sarà inoltre possibile visitare anche i suoi meravigliosi giardini! Impossibile mancare.

Quando: Sabato 25 Maggio 2024 alle ore 10.30 Appuntamento in Via della Pilotta n. 17, all’ingresso della Galleria Costi: € 12 a persona + € 15 (biglietto di ingresso). Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it