L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid vigente: uso mascherina; green pass dove richiesto; gruppi contingentati.





Sabato 25 maggio 2024, h 16.30

Il Cimitero del Verano: amore, morte e poesia.

Visita guidata.

La visita guidata sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida ambientale.

Per ulteriori info



Sabato 25 maggio 2024, h 17.00

Archeologi per gioco nei sotterranei di Piazza Navona

Visita "giocata" per bambini a numero chiuso (15 bambini max + i loro accompagnatori) per scoprire i sotterranei dello stadio di Domiziano.

La visita sarà condotta da: Martina De Gennaro, storica dell'arte e guida turistica della città di Roma, esperta nel lavorare con i bambini.

Per ulteriori info



Domenica 26 maggio 2024, h 10.30

Roma insolita e segreta: viaggio nel Liberty

Itinerario guidato alla scoperta dell’Art Nouveau dalla splendida tenuta di Villa Torlonia alle bizzarrie del quartiere Coppedè , muovendo tra i viali alberati e gli eleganti villini del quartiere Trieste.

La visita guidata sarà condotta da: Alessia Di Giacomo storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica.

Per ulteriori info



Domenica 26 maggio 2024, h 11.00

I gladiatori del Colosseo, lo sport e il gioco nell'antica Roma.

Divertente "visita per bambini" con attività ludiche, ricostruzioni e rielaborazione culturale per immedesimarsi nella vita di gladiatori e atleti dell'antica Roma dall'allenamento nelle palestre agli incontri nell'arena ed alle gare nei circhi.

La visita "giocata" sarà condotta da: Andrea Leoni, operatore didattico esperto in attività culturali e di svago per bambini.

Per ulteriori info



Domenica 26 maggio 2024, h 16.30

Caccia al tesoro nei giardini incantati di Villa Sciarra e i misteri di Trastevere.

Visita "giocata" per bambini con caccia agli indizi.

La visita sarà condotta da: Martina De Gennaro, operatrice didattica e guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini.

Per ulteriori info



Domenica 26 maggio 2024, h 16.00

L'isola Tiberina e i suoi sotterranei

Visita guidata a numero chiuso (25 max), con "apertura esclusiva e straordinaria" dei sotterranei della chiesa di San Bartolomeo, eccezionalmente aperti solo per noi, e dove potremo visitare un'isola sotto l'isola ammirando i resti ipogei di una cripta medievale voluta dall'imperatore Ottone III di Sassonia, e quelli di epoca repubblicana ed imperiale appartenuti al tempio di Esculapio, dio della medicina. Risaliti in superficie completeremo la visita dell'isola, scendendo fino alle sue banchine per scoprire che non può esistere Roma senza la sua isola.

La visita sarà curata da: Floriana Lombardi, storica dell'arte e docente di teologia.

Per ulteriori info





BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€13 intero

€12 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 13 anni)

gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

1 bambino (4-13 anni) + 1 adulto: €15

2 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €25

3 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €35

Altri adulti: €12 a persona

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.