Descrizione evento:

Nella suggestiva e affascinante location del Porto turistico di Roma della Galleria Ess&rre Ess&rrE alle ore 18:00 di sabato 22 giugno inauguriamo la mostra personale di Maria Daniela Pia Walser Semadeni dal titolo “Il flusso dei colori”. Il tema tanto caro all’autrice sta ai colori come il “flusso”, scaturito dalla capace maestria di Maria Daniela Pia, sceglie come aggrapparsi alla tela nel miglior modo possibile e plasmare un’opera che riesce a trasmettere con la totale immediatezza quel fascino proprio delle opere della Walser. Nelle precedenti mostre alla Galleria Ess&rrE le sue opere hanno suscitato tantissimo interesse ed è proprio questo che ha dato la spinta a proporre nuovamente ai nostri amici, collezionisti e amanti dell’arte, le opere della Walser. Alessandra Antonelli, sapientemente, ha saputo coniugare il nome dell’artista alla nostra galleria proprio per il successo avuto. Poi i temi trattati solitamente dall’autrice, che sono prevalentemente sociali e psicologici, vengono proposti con grandi dipinti che hanno l’intento di allargare la visuale degli ambienti dove le opere appese offrono un fuoriuscire del dipinto che elimina i confini della cornice stessa che li circonda.



La Mostra durerà oltre un mese (dal 22 giugno al 30 luglio 2024) proprio per dare a tutti la possibilità di poter essere parte integrante dell’evento che sarà interamente ripreso, con interviste ed aneddoti, dalle telecamere di Antonello Nazarini per Ztl Tv.



Dj Pretty Cixo allieterà la serata con le sue sapienti capacità musicali alla console.



Il tutto condito dalle splendide imbarcazioni che fanno da contorno ai nostri eventi con i meravigliosi tramonti del litorale romano.



Info:



+39 3294681684 - +39 3886378032



galleriaesserre@gmail.com - www.accainarte.it