Descrizione evento:

La presidente dell'Associazione Pet Carpet, la giornalista Federica Rinaudo, ospite fissa del programma "Io sto con gli animali" con Alessandra Rauti su Rai Radio 1 dal 22 giugno 2024





Un impegno importante quello della giornalista Federica Rinaudo, da sempre attenta alle tematiche legate al mondo degli animali e dell'ambiente. A confermare il suo amore e la competenza in ambito pet e green per la fondatrice e presidente dell'associazione Pet Carpet, realtà senza fine di lucro da anni in prima linea nelle campagne educative e di sensibilizzazione ed eventi solidali in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Croce Rossa, Anas, Fnovi, Anmvi, arriva una nuova avventura come ospite fissa nel nuovo programma "Io sto con gli animali", in onda dal 22 giugno 2024 dalle ore 10.00 su Rai Radio 1 con Alessandra Rauti, per unire mani e zampe alla scoperta di un mondo fatto di affetti e complicità con una finestra aperta su curiosità, notizie e argomenti delicati, come ad esempio il triste fenomeno dell’abbandono. Spazio anche per tematiche green e per tutti gli animali, non solo quelli domestici, che abitano questo mondo meraviglioso. L' associazione Pet Carpet, intanto, dopo il successo del Pet Camper Tour registrato nel centro Italia durante la primavera, si prepara a dare vita alla sesta edizione del Pet Carpet Film Festival, l’unica kermesse cinematografica internazionale dedicata alle creature a 4 zampe, con le ali, con le pinne, con la coda, che si terrà a Roma il 27 e 28 settembre 2024 alla Casa del Cinema con tantissime novità e il coinvolgimento degli studenti delle scuole elementari e medie, protagonisti anche di importanti messaggi di inclusione nello spin - off "Mi fa un baffo il gatto nero Festival" previsto poi a novembre in occasione della Giornata Mondiale del Gatto Nero.