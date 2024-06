Descrizione evento:

Una visita guidata ad uno dei palazzi più spettacolari della città, la cui costruzione voluta da papa Urbano VIII Barberini per farne il nuovo palazzo di famiglia, venne affidata agli architetti più celebri della Roma Barocca: Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. Cuore pulsante del palazzo è il maestoso salone di rappresentanza affrescato da Pietro da Cortona con il monumentale “Trionfo della Divina Provvidenza” che campeggia e ricopre interamente la volta. Ma sono le straordinarie opere d’arte custodite all’interno del Palazzo, sfrutto delle numerose acquisizioni da parte dello Stato, a richiamare i più curiosi visitatori: Raffaello, Tintoretto, Filippo Lippi, Caravaggio, Guido Reni, Guercino, Nicolas Poussin e molti altri artisti ancora. Un viaggio nella bellezza assolutamente da non perdere: ti aspettiamo alla nostra visita guidata!

Essendo la Domenica ad ingresso gratuito, ricordiamo che potrebbe esserci un po’ di fila all’ingresso.

Quando: Domenica 07 Luglio 2024 alle ore 16:15 Appuntamento in Via delle Quattro Fontane n. 13, all’ingresso di Palazzo Barberini Costi: € 12 a persona (biglietto di ingresso gratuito per tutti). Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it