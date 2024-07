Descrizione evento:











🎉 PÉRIFERIA Festival 2024 🎉







📅 Date: 12-13-14-20-21-22-26-27-28 Luglio



📍 Luogo: Casal Bernocchi, Via Scartazzini 19, Roma



🆓 INGRESSO GRATUITO







PERIFERIA Festival è un viaggio nelle radici di Casal Bernocchi, Roma sud, celebrando storie e vibrazioni marginali. Evoca la periferia urbana e l’essenza della festa, esplorando la bellezza nascosta della metropoli. Musica, arte e comunità si intrecciano in un palcoscenico di creatività e rinascita. Si celebra la vita in tutte le sue forme, riconoscendo che la vera festa è nel cuore di chi osa guardare oltre l’orizzonte.







Programma:



🌭 Si magia a volontà



🍺 Birra a fiumi



🍸 Cocktail & co.



🍉 Cocomero e Pannocchie 🌽



🍭 Dolci e sfiziosità



🎢 Giostre & Artigianato



————-



🎧 DJ Set Resident: Ice Dread







🔹 Venerdì 12 Luglio



💃 SIESTA: La Féria (festa) Latina con il 🍃 Mojito a 3 Euro 🍹



Ogni venerdì, PERIFERIA Festival presenta serate di autentica musica latinoamericana con strumenti tradizionali, contaminazioni. Ritmi coinvolgenti che ci faranno vibrare al ritmo dell’anima latina.







🔹 Sabato 13 Luglio



🐖 PINK FLOYD Tribute di Darksideofthewall: una serata dedicata ai loro capolavori. I suoni psichedelici e nelle atmosfere uniche della leggendaria band, per un’esperienza musicale indimenticabile.







🔹 Domenica 14 Luglio



😂 GRASSE RISATE con Alberto Farina direttamente da Zelig lab e Colorado - Cabaret e Stand Up Comedy







🇮🇹 ITALO DISCO KARAOKE: Un mega karaoke mentre si balla!



I migliori brani ballabili della storia della musica italiana sul grande schermo del palco.







🔹 Venerdì 19 Luglio



💃 SIESTA: La Féria (festa) Latina con il 🍃 Mojito a 3 Euro 🍹







🔹 Sabato 20 Luglio



— TBA —







🔹 Domenica 21 Luglio



😂 GRASSE RISATE con Claudio Sciara direttamente da Italia’s Got Talent e Mad Italy - Cabaret e Stand Up Comedy







🔹 Venerdì 26 Luglio



💃 SIESTA: La Féria (festa) Latina con il 🍃 Mojito a 3 Euro 🍹







🔹 Sabato 27 Luglio



🌼 RINO GAETANO BAND: tributo ufficiale che ripropone i più grandi successi del cantautore. Con la partecipazione speciale del figlio di Rino Gaetano, rivivremo le atmosfere uniche e i testi intramontabili che hanno segnato la storia della musica italiana.







🇮🇹 ITALO DISCO KARAOKE: Un mega karaoke mentre si balla!



I migliori brani ballabili della storia della musica italiana sul grande schermo del palco.







🔹 Domenica 28 Luglio



🌈 CACAO MENTAL: Ritmi psichedelici e la Cumbia elettronica di Cacao Mental, accompagnati da un Fluo Party con vernice e face painting sotto luci UV. Un'esperienza musicale e visiva unica.