Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Giovedì 14 agosto 2025, h 20.30

I gladiatori del Colosseo, lo sport e il gioco nell'antica Roma.

Giovedì sotto le stelle con i vostri bambini.

Divertente "visita giocata per bambini" con attività ludiche, ricostruzioni e rielaborazione culturale per immedesimarsi nella vita dei gladiatori dall' allenamento nelle palestre agli incontri nell'arena.

La visita giocata si svolgerà: nella valle del Colosseo, nel Ludus Magnus (la palestra dei gladiatori) e nei giardini della Domus Aurea. I giochi verranno effettuati in aree pedonali e quindi sicure per i bambini.

Guida/operatore didattico: Martina De Gennaro.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Giovedì 14 agosto 2025, h 21.00

Roma, città d’acqua e pietra.

Passeggiata serale alla scoperta delle piazze e delle fontane più belle di Roma da Piazza di Spagna a Piazza Navona passando per Fontana di Trevi, il Pantheon e molto altro.

Guida: Giordano Ghini.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Sabato 16 agosto 2025, h 18.30

La Nascita di Roma spiegata ai bambini

Divertente visita "giocata" resa ancor più piacevole dalla narrazione delle leggende e dei personaggi legati alla fondazione di Roma.

Guida/operatore didattico: Valeria.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Sabato 16 agosto 2025, h 20.30

Notti Imperiali.

Viaggio nell'apertura esclusiva dei Fori Imperiali.

Visita guidata con apertura straordinaria ed esclusiva (max 25 partecipanti) dell'area archeologica dei Fori Imperiali, con possibilità di usare la MIC Card.

La visita va prenotata e saldata in anticipo, per sapere se abbiamo ancora posti disponibili chiamare il 3383435907.

Non perdere l'opportunità di scoprire i Fori Imperiali di notte. Prenota ora la tua visita guidata serale e preparati a rimanere incantato dalla storia e dalla bellezza di Roma.

Guida: Giordano Ghini.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €11 disabili e loro accompagnatori, bambini e ragazzi da 6 a 17 anni.

+ Biglietti d'ingresso: 5€ residenti città Metropolitana Roma, 8€ non residenti, gratuito possessori Mic Card.

Domenica 17 agosto 2025, h 20.30

Il Campidoglio sotto le stelle: Riti, Miti e Passione, i Ludi Romani ed il culto degli Dei

Visita guidata serale dedicata alla scoperta delle festività romane, di aneddoti e segreti del Colle più piccolo di Roma.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€13 intero

€12 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 13 anni)

gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



