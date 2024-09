Descrizione evento:

La bellezza e il valore di una poesia. Marco Rinaudo racconta il suo viaggio tra i versi nel libro "Amore è poesia".







Presentazione 17 settembre 2024 ore 16.30 Villa De Sanctis - Casa della Cultura











La bellezza delle parole, i sentimenti raccolti in una poesia. Un viaggio nel cuore della vita, affidato ai versi della poesia che diventa un ponte tra passato e presente. Una raccolta di ricordi, immagini, volti, sono al centro del libro di Marco Rinaudo "Amore è poesia". Pagina dopo pagina l'autore ripercorre impressioni, sentimenti, dolore e meraviglia, con il desiderio di comunicare emozioni e narrare esperienze ma anche far riflettere, talvolta con ironia, su temi quotidiani delicati. Dopo il successo del romanzo d'esordio: "Il Capo Tonnara. Storie di mafia e di tonni", un avvincente racconto ambientato nella splendida Favignana, isola siciliana appartenente all'arcipelago delle Egadi, Marco Rinaudo propone la sua prima selezione di poesie, edita da Il Cuscino di Stelle, con le quali esprime ancora di più la passione per la scrittura. Il libro, che ha avuto un bel successo, sarà nuovamente presentato il 17 settembre 2024 presso Villa De Sanctis Park - Casa della Cultura via Casilina 665 Roma ore 16.30. Nell'occasione sarà anche presentato il libro "Il ritorno delle ombre" di Eleonora Cutini. L'ingresso sarà gratuito.









Sul palco con l'autore l'editrice Milena Criscuolo e il bravissimo attore e regista Pietro Romano, che interpreterà alcune poesie.

















Note sull'autore:







Marco Rinaudo, nato a Trapani, e primo di cinque figli, si appassiona alla scrittura dopo numerose esperienze nel ramo commerciale e marketing per grandi realtà editoriali. Inizia a comporre poesie, con le quali partecipa a svariati concorsi letterari e poi, come giornalista, firma centinaia di articoli per le testate “Info”, “Roma Sud” e collabora anche con “Metro” e “Avvenire”.