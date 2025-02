Descrizione evento:

Visita Guidata Il Quartiere Coppedè Una Gemma Liberty a Roma Attraverso l’Arco che congiunge i palazzi degli Ambasciatori avremo l’impressione di entrare in un’atmosfera da sogno, saremo accolti da un ambiente sfarzoso tra marmi, colonne e loggiati, mosaici e vetrate colorate. Saremo rapiti da infiniti rimandi tra stili diversi, richiami all’arte classica e greca, suggestioni medievali e gotiche, uno stile eclettico con elementi decorativi che vanno dal Liberty al Decò. https://visiteguidateroma.com/all-events/?event=4481 INFORMAZIONI ORARI E TARIFFE Quando: Domenica 9 Febbraio 2025 h 15:30 Durata: 2 ore circa Accoglienza: dalle ore 15:15 a Via Tagliamento angolo Via Dora (davanti l’Arco) Tariffa: €15,00 incluso auricolari Prenotazione almeno il giorno prima con una mail a visiteguidateroma@romanitas.it oppure con un sms/WA a Cristiana 3315632913 La Prenotazione è necessaria per ricevere conferma o eventuali variazioni.